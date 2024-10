MO: Hezbollah, respinte truppe Israele infiltrate vicino Unifil

(Keystone-ATS) Hezbollah afferma di aver respinto le truppe israeliane che si erano “infiltrate” vicino ad una postazione dell’Unifil, le truppe Onu che presidiano la linea blu al confine tra i due Paesi.

Hezbollah, riporta il Guardian, ha affermato in una dichiarazione di aver ucciso e ferito soldati israeliani che attraversavano il confine libanese nei pressi di una base Unifil nei pressi della foresta di al-Labouneh nella sezione occidentale dell’area di confine.

Hezbollah ha affermato che l’attacco ha costretto i soldati israeliani a ritirarsi dietro il confine.

Intanto, la bandiera israeliana è stata issata a Maroun el Ras, villaggio del sud del Libano, dove l’Idf ha preso il controllo di un intero complesso e dei terreni circostanti dove Hezbollah si era impadronito di una vasta area trasformandola in quartier generale con lanciatori di razzi puntati su Israele.

La bandiera viene mostrata dalle tv locali. I genieri hanno utilizzato centinaia di chili di esplosivo per distruggere tunnel e strutture sotterranee dove si erano acquartierati i miliziani del gruppo sciita. Carri armati e commando hanno operato in tre aree centrali nel sud del Libano, localizzando armi ed eliminato 200 terroristi.

Frattanto, il Comando del Fronte Interno delle forze armate israeliane (Idf) sta emanando delle linee guida più severe in diverse città vicino a Haifa, che ordinano la chiusura delle scuole. Lo riporta The Times of Israel.

Gli istituti scolastici non apriranno i cancelli a Kiryat Ata, Kiryat Bialik, Kiryat Yam e Kiryat Motzkin, secondo le linee guida.

Le scuole rimarranno aperte ad Haifa, a condizione che un rifugio antiaereo possa essere raggiunto abbastanza rapidamente. Il cambiamento è avvenuto dopo che questa mattina Hezbollah ha lanciato 105 razzi nella zona di Haifa.

Nel frattempo, la Francia ha messo a disposizione un aereo da trasporto militare A400M per rimpatriare una cinquantina di volontari dal Libano, attesi oggi a Parigi. Lo si apprende da fonti ben informate sul dossier.

La settimana scorsa, le autorità francesi avevano riservato centinaia di posti sui voli commerciali per i loro cittadini, malati e anziani principalmente. Nel Paese mediorientale ci sono circa 24.000 titolari di passaporto francese, principalmente con doppia cittadinanza.

Dal canto suo, la Norvegia ha annunciato oggi un innalzamento del livello di minaccia terroristica da “moderata” ad “alta”. In Norvegia, “è soprattutto la minaccia agli obiettivi ebraici e israeliani ad essersi ulteriormente intensificata” ha dichiarato Eirik Veum, dei servizi di sicurezza norvegesi, riportato dall’emittente di servizio pubblico Nrk. La minaccia terroristica è stata ora aumentata al livello 4, nella scala da 1 a 5.

Solitamente la polizia norvegese non porta l’arma di servizio ma ora, per via dell’aumento del livello, saranno armati: “la decisione si basa sulla capacità della polizia di intervenire più rapidamente in caso di attacco terroristico per prevenire, limitare l’entità dei danni o fermare un attacco in corso”, ha dichiarato la commissaria di polizia Benedicte Bj›rnland.