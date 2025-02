MO: media, “scambio dei corpi ostaggi e dei prigionieri alle 22”

Keystone-SDA

La restituzione dei corpi degli ostaggi israeliani e il rilascio dei prigionieri palestinesi avverranno simultaneamente alle ore 23 israeliane, le 22 svizzere. Lo scrive Al Jazeera citando fonti.

3 minuti

(Keystone-ATS) Un funzionario di Hamas ha comunicato che la consegna a Israele dei corpi dei quattro ostaggi uccisi avverrà senza una cerimonia “pubblica”. “La consegna avverrà senza la presenza del pubblico per impedire all’occupante di trovare qualsiasi pretesto per ritardi o ostruzioni”, riguardo soprattutto al rilascio dei detenuti palestinesi.

Secondo quanto riferito da un funzionario israeliano al Times of Israel, i corpi saranno consegnati agli egiziani, che li trasferiranno in Israele. Si prevede che Hamas consegni Tsahi Idan, Ohad Yahalomi, Itzik Elgarat e Shlomo Mantzur, precisa il Times of Israel. Dal canto suo, Israele rilascerà i 602 prigionieri palestinesi la cui liberazione era prevista per sabato.

Intanto, il Cairo ha informalmente respinto l’idea dell’ex premier israeliano Yair Lapid secondo cui l’Egitto dovrebbe gestire la Striscia di Gaza per almeno otto anni, in cambio di un massiccio alleggerimento del debito estero.

Come affermano “fonti” rilanciate su X dalla tv Al Arabiya, “l’Egitto conferma che non gestirà la Striscia di Gaza” e “respinge qualsiasi proposta riguardante la futura gestione” dell’enclave palestinese. “L’Egitto sottolinea che non sarà trascinato in alcun tentativo di gestione di Gaza”, insistono le fonti egiziane.

Lapid aveva proposto che il Cairo dovrebbe anche “dirigere una forza di pace in partenariato con i Paesi del Golfo e la comunità internazionale” per garantire la sicurezza e completare il processo di smilitarizzazione totale della Striscia.

Nel frattempo, “sono in corso i preparativi per garantire un’ampia partecipazione e un fronte arabo unito al vertice straordinario della Lega Araba, in programma il 4 marzo” al Cairo: lo scrive il sito del principale quotidiano egiziano, Al-Ahram.

“Il vertice della Lega Araba offrirà una piattaforma per il lancio di un piano globale e articolato in più fasi per la ripresa e la ricostruzione di Gaza. Il piano, che l’Egitto prevede di finalizzare entro questa settimana, dovrebbe concentrarsi sulla ripresa immediata, il ripristino delle infrastrutture, gli aiuti umanitari e la rivitalizzazione dell’economia”, scrive fra l’altro il sito ricordando che, “secondo una nuova valutazione delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea e della Banca Mondiale, gli sforzi di ricostruzione a Gaza richiederanno oltre 50 miliardi di dollari”.

Al-Ahram premette che il vertice, il quale affronterà le “nuove e pericolose evoluzioni della causa palestinese”, cercherà di promuovere un’alternativa ai piani del presidente statunitense Donald Trump per Gaza, attraverso una strategia coordinata a livello regionale che dia priorità alla ricostruzione della Striscia all’interno dei suoi attuali confini, mantenendo i palestinesi nella loro terra, alleviando la crisi umanitaria e affrontando le cause profonde del conflitto.