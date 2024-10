Moldavia: prime proiezioni voto su Ue, no in testa col 58%

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Alle primissime proiezioni date dalla Commissione elettorale nazionale moldava sul voto nel referendum altamente simbolico della Moldavia per l’inserimento dell’obiettivo strategico dell’adesione all’Ue in Costituzione il no è in testa con il 58,09%.

Il sì si attesta per contro al 41,91%. Il dato riguarda 456 sezioni su 2219, per 143’655 voti.

Per quanto riguarda le concomitanti elezioni presidenziali, la uscente Maia Sandu è in testa con il 34,12%. Il dato è inferiore ai sondaggi di Cbs-Axa che la vedevano al 35,8%. Segue da vicino il candidato filorusso socialista Alexandr Stoianoglo, con il 30,06%. E con il 15,11% Renato Usatii.