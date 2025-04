Morte Papa Francesco, fra 9 giorni funerali

Keystone-SDA

Papa Francesco è morto stamattina. Il capo di 1,4 miliardi di cattolici in tutto il mondo è deceduto all'età di 88 anni, ha annunciato il Vaticano. L'argentino era a capo della Chiesa cattolica dal 2013.

(Keystone-ATS) Secondo fonti vaticane, le esequie del Papa si terranno entro 9 giorni: in un mese l’apertura del conclave per eleggere il successore, dopo le congregazioni generali.

Bergoglio, argentino di Buenos Aires, era stato eletto Papa dopo la rinuncia al Pontificato di Benedetto XVI, dodici anni fa, il 13 marzo del 2013. A marzo il peggioramento delle sue condizioni di salute per una polmonite bilaterale e i 38 giorni di ricovero al Policlinico Gemelli, che si erano conclusi domenica 23 marzo.

Per la ripresa graduale dell’attività fino a ieri, il giorno di Pasqua, quando Francesco ha fatto il giro di Piazza San Pietro in Papamobile per l’ultimo bagno di folla, ha presenziato alla benedizione urbi et orbi e ha anche incontrato per un breve saluto il vicepresidente degli Stati Uniti Vance.

La morte di Francesco è stata accolta con incredulità e tristezza dai leader mondiali. “L’eredità di Francesco guiderà a un mondo più giusto”, ha affermato la presidente della Commissione Ue von der Leyen. Per Emmanuel Macron, Francesco “sarà ricordato per il suo amore per la vita, la speranza nella pace, la compassione per l’uguaglianza e la giustizia sociale”.