MrBeast, la star di TikTok vuole acquistare la popolare app

Keystone-SDA

MrBeast, la star di TikTok e YouTube, vuole partecipare all'acquisto della popolare app cinese insieme a un gruppo di investitori.

(Keystone-ATS) MrBeast, pseudonimo di James Stephen Donaldson, youtuber e imprenditore statunitense, aveva espresso il suo interesse nei giorni scorsi e lo ha confermato con un video su TikTok.

“Ho appena finito un incontro con un gruppo di miliardari: abbiamo un’offerta pronta, vogliamo acquistare la piattaforma”, ha detto il 26enne.

Il gruppo di investitori include Jesse Tinsley, il fondatore di Employer.com. “La nostra offerta è una soluzione vincente per tutti: preserva la piattaforma e affronta allo stesso tempo i legittimi timori per la sicurezza nazionale”, ha messo in evidenza Tinsley.