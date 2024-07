NATO: Biden presenta Zelensky come Putin, Harris come Trump

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Ennesimo lapsus di Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti, sul palco del vertice NATO a Washington, ha introdotto il capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky come Vladimir Putin.

Nell’annunciare il presidente ucraino Zelensky, l’inquilino della Casa Bianca lo ha confuso con il nemico Putin. “Ora il presidente dell’Ucraina che ha molto coraggio e determinazione: signore e signori, il presidente Putin”, ha detto Biden nella sala gremita di giornalisti.

Il candidato in corsa per le prossime presidenziali ha scherzato subito dopo la gaffe, arrivata a stretto giro da una conferenza decisiva per il suo futuro. “Sono così concentrato su Putin…”, ha subito tentato di aggiustare il tiro.

Biden si è ripreso dall’errore ma ovviamente lo strafalcione ha fatto il giro dei media statunitensi e gli è stato anche riproposto in conferenza stampa.

E, pochi minuti dopo, un nuovo svarione: l’81enne, durante la chiusura del vertice dell’Alleanza atlantica, si è riferito alla vicepresidente Kamala Harris chiamandola con il nome di Trump.

Gaffe di cui il tycoon ha subito approfittato rilanciandola sul suo social media Truth. “Bravo Joe! Ottimo lavoro!”, ha commentato sarcastico.