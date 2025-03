Navetta Crew Dragon rientrata con i 2 astronauti della Starliner

Keystone-SDA

La navetta Crew Dragon Freedom è ammarata nel Golfo del Messico al largo di Tallahassee (Florida).

1 minuto

(Keystone-ATS) Con la navetta sono finalmente rientrati a Terra i due astronauti della Nasa Suni Williams e Butch Wilmore rimasti bloccati per nove mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove erano arrivati a giugno 2024 con la Starliner.

Con loro rientrano il comandante Nick Hague della Nasa e il cosmonata Aleksandr Gorbunov dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. Si conclude così la missione Crew 9, partita a settembre con 2 astronauti anziché con quattro, per consentire il rientro di Williams e Wilmore.

Non appena Williams è uscita dalla navicella, il villaggio indiano di Jhulasan – luogo natale del padre dell’astronauta Deepak Pandya, scienziato emigrato negli Stati Uniti nel 1957 – si è trasformato in un’unica celebrazione, con fuochi d’artificio, ringraziamenti al tempio, danze e canti. L’astronauta ha visitato il villaggio dei suoi avi già tre volte: le autorità locali fanno sapere che sperano di rivederla al più presto “per festeggiarla come merita”.

L’India considera la Williams “eroina nazionale” e nel 2008 l’ha insignita del Padma Bhushan, la massima onoreficenza del Paese.