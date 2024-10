NE: autorizzato abbattimento lupo dopo attacco a giovenca

(Keystone-ATS) Il Cantone di Neuchâtel ha autorizzato oggi l’abbattimento di un lupo, dopo che l’animale ha aggredito una giovenca nella Val-de-Travers durante la notte. Lo hanno annunciato le autorità cantonali.

L’attacco al bovino è avvenuto nei pressi del luogo dove una decina di giorni fa si è verificato un episodio analogo. Secondo le autorità è molto probabile che il responsabile sia lo stesso animale: l’uccisione di bestiame costituisce “un danno significativo”, per questo motivo è stato deciso di procedere all’abbattimento del lupo solitario. L’autorizzazione a sparare è valida per 60 giorni.

Il Cantone precisa che il via libera all’abbattimento non si applica al branco transfrontaliero di Jougne/Suchet, che ha causato danni significativi sia in Francia che in Svizzera quest’autunno. Questo branco, attivo principalmente nel canton Vaud, è stato avvistato di tanto in tanto anche nella Val-de-Travers.