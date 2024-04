New York Times presto anche in audio grazie all’IA

2 minuti

(Keystone-ATS) Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale il New York Times sarà presto anche in versione audio. Tra le innovazioni digitali della Vecchia signora in Grigio, ci sarà quella di una voce-robot che leggerà la maggior parte degli articoli delle versioni cartacea e online.

L’iniziativa punta a fare del New York Times una delle maggiori società di notizie audio al mondo e costruisce sul successo di podcast come The Daily (record nel suo genere su Spotify) e della app iOS Audio per soli abbonati che ha raggiunto oltre un milione di ascolti nel 2023.

La voce narrante è stata realizzata in collaborazione con una società di intelligenza artificiale sulla cui identità il Times ha mantenuto il riserbo. Il quotidiano è impegnato in una battaglia di alto profilo in tribunale con OpenAi e Microsoft per violazione di copyright, ciò nonostante continua a sperimentare con l’intelligenza artificiale come strumento per moltiplicare l’impatto del lavoro dei suoi giornalisti in carne ed ossa.

Il nuovo corso del giornale è già nelle cose. Da questa settimana il 10% del sito web sarà disponibile in versione sonora per gli utenti dell’app del quotidiano, ha detto al sito Axios Stephanie Preiss, vicepresidente e general manager della divisione audio e tv. Si passerà poi al 75% degli articoli con l’obiettivo di allargare le registrazioni a tutte le news pubblicate e alle numerose app legate al quotidiano come i popolari Cooking, Wirecutter (consigli per gli acquisti) e The Athletic.

Per ora, intanto, gli articoli saranno letti dalla stessa voce-robot anche se in futuro – ha spiegato la Preiss – il Times spera di poter offrire un’esperienza personalizzata che potrebbe includere la possibilità per i clienti di scegliere lo stile di voce preferito o disegnare la propria scelta di articoli narrati.

La maggioranza dei testi resterà automatizzata, ma il giornale spera di arrivare a un momento in cui il 15-20% degli articoli audio avranno la voce del giornalista o dei giornalisti che li hanno firmati.

Gli articoli narrati rispetteranno poi le regole del New York Times in base alla quale occorre essere abbonati o quanto meno registrati. I testi in voce potranno poi essere ascoltati premendo su un pulsante “listen” (“ascolta”) posizionato in basso nella pagina online.