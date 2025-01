Norvegia: 2 sorelle condannate per appartenenza a Stato Islamico

Keystone-SDA

Due sorelle che, ancora adolescenti, si erano recate clandestinamente in Siria nel 2013 sono state giudicate dai tribunali norvegesi colpevoli di appartenere a un'organizzazione terroristica, il gruppo dello Stato Islamico.

(Keystone-ATS) Le due sorelle, che ora hanno 27 e 31 anni, sono state condannate a pene detentive in linea con le richieste dell’accusa: quattro anni di reclusione per la maggiore e due anni, di cui uno sospeso, per la più giovane.

“Il tribunale ha stabilito che è stato provato al di là di ogni ragionevole dubbio che le due imputate sono state membri dell’ISIS, nella misura in cui le donne potevano e dovevano esserlo, come mogli e casalinghe”, ha dichiarato il tribunale di Oslo. Le due sorelle si sono dichiarate non colpevoli, sostenendo di essere state costrette a unirsi al gruppo noto per i suoi crimini e abusi e di essere state obbligate a rimanere in Siria.

Di origine somala, avevano lasciato illegalmente la Norvegia alla fine del 2013, all’età di 16 e 19 anni, per prendere parte alla lotta contro il regime di Bashar al-Assad, hanno spiegato in una e-mail.