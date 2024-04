Novartis: bebè affetti da malaria, risultati positivi nuova terapia

(Keystone-ATS) Passi avanti nella cura dei neonati affetti da malaria: Norvartis ha pubblicato i dati di studi clinici positivi per una nuovo approccio con il Coartem, un farmaco sviluppato per il trattamento della malattia.

La nuova formulazione, promossa con l’organizzazione Medicines for Malaria Venture (MMV), ha mostrato una buona efficacia e sicurezza per i bebè con peso inferiore ai 5 chilogrammi, indica il colosso farmaceutico renano in un comunicato odierno. La sperimentazione è stata condotta in diversi paesi africani: i dati saranno presentati questa settimana all’ottava Conferenza panafricana sulla malaria, in programma a Kigali (Ruanda).

“Siamo soddisfatti dei risultati positivi del nostro studio e di essere un passo più vicini a portare un trattamento efficace contro la malaria a tutte le fasce d’età, compresi i neonati vulnerabili”, afferma Shreeram Aradhye, responsabile medico di Novartis, citato nella nota. “Siamo impegnati nella lotta contro la malaria da oltre due decenni e questa ricerca di successo rappresenta un’altra pietra miliare per garantire che tutte le persone abbiano accesso a una terapia antimalarica appropriata”.

I bebè di peso inferiore a 5 kg possono essere colpiti da malaria placentare, con conseguenti esiti negativi alla nascita, o contrarre la malaria dalla puntura di una zanzara infetta. In questa fascia di età e di peso la malattia è poco conosciuta e spesso viene diagnosticata in modo errato. Gli attuali antimalarici non sono stati sviluppati specificamente per questi pazienti: non esiste un trattamento approvato per loro. Vengono quindi trattati con compresse destinate ai bambini di peso superiore ai 5 chili. Questo crea però dei problemi: i piccoli pazienti gestiscono i farmaci in modo diverso, a causa dell’immaturità dei loro organi di metabolizzazione, cosa che può portare a sovradosaggio e intossicazione.

Il nuovo approccio con Coartem offre un dosaggio ottimizzato specificamente adattato alle esigenze dei pazienti vulnerabili in questione. Se approvato, il trattamento colmerà una significativa lacuna terapeutica, si dicono convinti i responsabili di Novartis.