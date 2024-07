Nuova Zelanda, 200mila bambini e adulti abusati in 70 anni

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Circa 200’000 bambini, giovani e adulti neozelandesi hanno subito abusi per decenni negli orfanotrofi, nella case famiglia, negli ospedali psichiatrici e in altre istituzioni statali e religiose.

È il risultato di una inchiesta pubblica durata sei anni che ha analizzato le cure fornite a circa 650mila neozelandesi dal 1950 al 2019. Gli autori del rapporto hanno descritto gli abusi diffusi nelle istituzioni sanitarie statali e religiose come una “catastrofe nazionale impensabile”, che ha causato “danni inimmaginabili”.

La commissione neozelandese “Abuse of Care” ha rilevato che “dei circa 655’000 bambini, giovani e adulti in cura dal 1950 al 2019, si stima che 200’000 abbiano subito abusi e ancora di più siano stati trascurati”. Alcuni bambini sono stati sottoposti a terapia dell’elettroshock che induce convulsioni. Altri hanno denunciato abusi sessuali da parte di funzionari della chiesa. Giovani madri sono state costrette a dare i propri figli in adozione. Molte vittime hanno riferito di traumi persistenti che hanno alimentato dipendenze e altri problemi.

Il rapporto ha rilevato che alcuni degli abusi erano legati a sentimenti di razzismo nei confronti dell’etnia Maori che si trovava in cura. “Una volta in cura, i sopravvissuti Maori hanno subito trattamenti più duri in molti contesti”, ha detto Arrun Soma, consigliere capo dell’inchiesta.

Il primo ministro Christopher Luxon ha affermato che la pubblicazione del rapporto rappresenta “un giorno buio e doloroso nella storia della Nuova Zelanda”. “Come società e come Stato avremmo dovuto fare meglio. Sono determinato a fare meglio”, ha detto Luxon. L’inchiesta è stata avviata nel 2018 e ha formulato 233 raccomandazioni di riforma che il governo Luxon ha promesso di prendere in considerazione. Il 12 novembre verranno presentate le scuse formali del governo.