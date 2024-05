Oltre 88’000 visitatori alla fiera Fantasy Basel

(Keystone-ATS) Fantasy Basel, la più grande fiera svizzera dedicata ai temi del fantasy e della fantascienza, giochi per computer e fumetti, ha attirato quest’anno 88.000 visitatori, stabilendo un nuovo record.

La fiera, che ha chiuso i battenti sabato, si è svolta su una superficie di 90.000 m2. Fantasy Basel – spiegano gli organizzatori – è uno degli eventi di cultura pop più noti in Europa ed è unico per la sua diversità. Quest’anno gli otto palcoscenici della manifestazione hanno ospitato più star che mai per celebrare il 10° anniversario dell’evento.

La prossima edizione si terrà dal 29 al 31 maggio 2025.