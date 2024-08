Oms, un milione di vaccini antipolio a Gaza, stop ai combattimenti

1 minuto

(Keystone-ATS) Il rilevamento della poliomielite nelle acque reflue della Striscia di Gaza è un segno del fatto che il virus è circolato nella comunità, mettendo a rischio i bambini non vaccinati.

Per questo, l’Oms sta inviando più di un milione di vaccini contro la poliomielite a Gaza, che saranno somministrati nelle prossime settimane, ha affermato oggi il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un incontro con la stampa.

L’incontro è stata l’occasione per ricordare Aidan O’Leary, direttore del programma dell’Oms per l’eradicazione della polio, “morto improvvisamente la scorsa notte per cause naturali mentre era in vacanza con la sua famiglia”. “Una delle ultime cose su cui Aidan stava lavorando erano i preparativi per due cicli di campagne vaccinali anti-polio a Gaza, mirate a 600mila bambini di età inferiore agli 8 anni.

L’Oms sta anche supportando le immunizzazioni di routine e la sorveglianza delle malattie, inclusa la poliomielite”. Ma, ha concluso “abbiamo bisogno di assoluta libertà di movimento per gli operatori sanitari e di attrezzature mediche per svolgere queste complesse operazioni in modo sicuro ed efficace. Un cessate il fuoco, o almeno giorni di tranquillità durante la distribuzione e la preparazione delle campagne di vaccinazione, sono necessari per proteggere i bambini di Gaza dalla poliomielite”.