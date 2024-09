Onu, “Libano sul baratro”. Francia chiede 21 giorni di tregua

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) “L’inferno si sta scatenando in Libano. Il Paese è sull’orlo del baratro”: così il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha parlato a una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza dell’Onu$,

Nel corso della riunione, il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha ufficializzato la proposta, preparata con gli Usa, di un cessate il fuoco di 21 giorni. La Russia esorta al dialogo, mentre l’Iran paventa una “catastrofe su vasta scala” in Medio Oriente. “Israele ha oltrepassato tutte le linee rosse” ha detto alla riunione, promettendo, in caso di fallimento della diplomazia, di sostenere il Libano “con ogni mezzo”.

“Il ciclo di violenza può finire subito se Hezbollah ferma la sua aggressione”, ha detto l’ambasciatore israeliano.

La giornata di ieri ha visto diversi raid israeliani, con 72 morti e 392 feriti.

IIntanto, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha lasciato Israele all’alba di oggi per la riunione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York: lo ha reso noto il governo, come riporta la Cnn.

La partenza di Netanyahu era prevista in un primo tempo per mercoledì e il suo intervento all’Onu era atteso oggi, ma il viaggio è stato ritardato a causa dei combattimenti in corso tra Israele ed Hezbollah.

L’intervento di Netanyahu all’Assemblea generale delle Nazioni Unite è previsto per domani.

Dal canto suo, l’amministrazione Biden è divisa sull’escalation militare di Israele contro Hezbollah. Alcuni funzionari ritengono i bombardamenti sconsiderati e in grado di produrre solo ulteriore violenza, mentre altri li considerano un mezzo efficace per indebolire il gruppo. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti. Gli Stati Uniti stanno lavorando dietro le quinte per evitare una escalation.