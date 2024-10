Onu, ‘in Venezuela crimini contro l’umanità durante le elezioni’

(Keystone-ATS) Per la Missione internazionale indipendente dell’Onu per il Venezuela ci sarebbero “fondati motivi” per ritenere che il governo di Nicolas Maduro abbia commesso “crimini contro l’umanità” prima, durante e dopo le contestate elezioni presidenziali del 28 luglio.

In un rapporto che copre il periodo dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024, la missione ha infatti raccolto numerose denunce di omicidi, sparizioni forzate, atti di tortura oltre che di violenza sessuale e di genere commessi dalle forze di sicurezza di Caracas e gruppi civili filogovernativi armati (colectivos).

Secondo gli esperti della missione – che indaga sui presunti abusi commessi dalle autorità del Venezuela dal 2014 ad oggi – funzionari dei servizi di intelligence civili (Sebin) e militari (Dgcim) così come della Guardia nazionale bolivariana (Gnb) e della polizia sono stati “massicciamente coinvolti” in violazioni dei diritti umani.

Per la missione, la decisione delle massime autorità dello Stato di proclamare – senza fornire prove – la rielezione di Maduro ha “contribuito a generare un clima di ostilità e violenza e fomentato la repressione”. Il documento evidenzia inoltre che il profilo delle vittime della violenza di Stato “si è ampliato in modo significativo” nel periodo elettorale, in cui gli abusi sono stati subiti anche da “cittadini comuni, semplicemente per aver dimostrato il loro disaccordo con il governo o con i risultati delle elezioni presidenziali annunciati dalle autorità”, ha indicato.

Nei 10 mesi precedenti le elezioni almeno 48 persone sono state arrestate in relazione a presunte cospirazioni denunciate dal governo e altre 121 sono finite in manette durante la campagna elettorale soltanto per aver collaborato con l’opposizione.