Ordigno pirotecnico tra la folla a Saas-Fee: 4 feriti, uno è grave

Keystone-SDA

Quattro persone sono rimaste ferite - una delle quali in modo grave - a causa dell'esplosione di un ordigno pirotecnico tra la folla all'aperto a Saas-Fee (VS), poco prima di mezzanotte.

1 minuto

(Keystone-ATS) A subire le lesioni più serie è stata una ragazza straniera di 14 anni, che è stata ricoverata con gravi ustioni all’ospedale CHUV di Losanna, ha indicato oggi la polizia cantonale vallesana. Le altre tre vittime, ferite in modo più lieve, hanno ricevuto cure ambulatoriali sul posto o al nosocomio di Visp (VS). Un giovane svizzero di 18 anni è stato arrestato per chiarire le circostanze che hanno portato all’esplosione.

Sempre a Saas-Fee, intorno all’1.30, un cittadino straniero di 20 anni è caduto da una finestra per 7 metri. È stato portato all’ospedale di Sion con gravi ferite. Al momento non si può escludere il coinvolgimento di terzi, precisano le forze dell’ordine.