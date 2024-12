Oro, 2024 brillante e forse lo sarà anche il 2025

Keystone-SDA

Dopo un 2024 brillante, anche il 2025 potrebbe risultare favorevole per l'oro.

2 minuti

(Keystone-ATS) Non è escluso che il corso raggiunga massimi storici, sostengono gli esperti di Heraeus, gruppo tedesco attivo nei metalli preziosi ben noto anche in Ticino per la sua controllata Argor-Heraeus di Mendrisio.

La società prevede per l’anno prossimo un prezzo compreso tra 2450 e 2950 dollari l’oncia. “Ma non possiamo escludere picchi superiori ai 3000 dollari”, ha indicato oggi, nell’ambito delle previsioni annuali, Henrik Marx, dirigente di Heraeus. I tagli dei tassi d’interesse previsti dalle principali banche centrali e l’indebolimento del dollaro dovrebbero fornire un certo sostegno. L’oro è attualmente scambiato a circa 2665 dollari, con un guadagno annuale di quasi il 30%. Il massimo storico è stato raggiunto alla fine di ottobre, a circa 2790 dollari.

Anche se nel prossimo anno la domanda di oro da parte delle banche centrali non sarà così forte come nel 2024, rimarrà comunque ad un livello elevato, argomentano gli specialisti di Heraeus. E le tendenze generali sono intatte: ad esempio, gli investitori in ETF sono tornati sul mercato e anche la Cina e l’India dovrebbero costituire una solida base di domanda. A ciò si aggiungono i rischi geopolitici e le incertezze causate dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca: la nuova amministrazione potrebbe indebolire il dollaro puntando sulla spesa finanziata dal debito, creando così spazio per nuovi record del corso del metallo giallo.