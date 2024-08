OW: Engelberg, 39enne cade con il parapendio e muore

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un incidente in parapendio è costato la vita ieri a un 39enne in quel di Engelberg (OW). L’uomo si è trovato in difficoltà poco dopo il decollo ed è precipitato.

Lo sventurato è deceduto sul posto, malgrado i rapidi tentativi di rianimazione da parte di passanti e soccorritori, indica in una nota odierna la polizia cantonale. La vittima era di nazionalità cilena ma viveva in Svizzera.