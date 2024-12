OW: in 17 all’ospedale per intossicazione da monossido di carbonio

Keystone-SDA

Ventisei persone hanno subito un'intossicazione da monossido di carbonio durante una cena ieri sera in una tenda in un campeggio a Giswil, nel canton Obvaldo. Diciassette sono state ricoverate.

1 minuto

(Keystone-ATS) Intorno alle 22.30, diverse persone hanno perso improvvisamente i sensi o si sono sentite male, ha riferito oggi la polizia cantonale in una nota. Il gruppo di 35 persone si è poi allontanato immediatamente all’aria aperta: ciò non ha impedito che delle 26 persone con sintomi, 17 abbiano dovuto essere trasportate in ospedale.