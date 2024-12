Paesi Bassi: crolla un condominio all’Aia, si scava tra le macerie

Keystone-SDA

Un blocco di appartamenti di tre piani all'Aia è parzialmente crollato questa mattina dopo un incendio e un'esplosione, i soccorritori sul posto hanno avviato le ricerche di possibili intrappolati sotto le macerie.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riferiscono i vigili del fuoco “In questo momento i servizi di emergenza sono impegnati a salvare e cercare persone e a combattere l’incendio”, ha fatto sapere il servizio antincendio della città in un comunicato.

Non è al momento chiaro quante persone siano ancora sotto le macerie, né cosa possa aver causato l’esplosione nell’edificio che si trova non lontano dal centro della città. Secondo i media locali diverse persone sarebbero già state soccorse. Quattro persone ferite nell’esplosione sono state portate in ospedale, hanno intanto riferito i pompieri. “L’incendio sta rilasciando molto fumo. I residenti sono invitati a chiudere porte e finestre e a spegnere la ventilazione”, hanno chiesto le autorità. Il sindaco della città, Jan van Zanen, si è recato sul posto.

Diversi piani dell’edificio sarebbero stati distrutti nell’esplosione. Le prime immagini trasmesse dal canale mostrano diverse decine di vigili del fuoco che tentano di spegnere le fiamme mentre forzano le porte per entrare nell’edificio.