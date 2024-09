Papa a Timor Est, 600mila persone a messa sulla spianata

(Keystone-ATS) “Le autorità locali stimano che siano presenti nella spianata e nelle aree vicine circa 600.000 fedeli che partecipano alla Santa Messa celebrata dal Papa a Taci Tolu”. Lo riferisce la Sala stampa della Santa Sede.

Taci Tolu – oggi un’enorme distesa di ombrelli bianchi e gialli, per ripararsi dal sole bruciante – è un’area protetta sulla costa, esattamente nella parte occidentale del Comoro Suco, nel Distretto della Capitale di Timor Est. La zona, considerata di interesse nazionale per i suoi paesaggi pittoreschi e la ricca biodiversità, è caratterizzata da tre laghi salati – da cui prende il nome -, una spianata e una spiaggia e ospita un famoso parco, designato dal governo “Parco della Pace” il 20 maggio 2002 per la sua importanza sociale e storica.

Nella spianata di Taci Tolu, il 12 ottobre 1989, san Giovanni Paolo II celebrò una messa, in occasione del suo viaggio nel Paese ancora sotto occupazione indonesiana. In ricordo di quella visita, il governo timorese ha eretto una cappella e una statua alta 6 metri del santo Papa polacco. La struttura è stata inaugurata e benedetta il 14 giugno 2008 dal nunzio apostolico in Indonesia e Timor-Leste, mons. Leopoldo Girelli. Il monumento domina il confine occidentale della capitale e si affaccia sul mare.