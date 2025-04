Papa in piazza, “buona Domenica delle Palme!”

Keystone-SDA

"Buona Domenica delle Palme, Buona Settimana Santa!". Lo ha detto il Papa a Piazza San Pietro accolto da un grande entusiasmo della gente presente.

(Keystone-ATS) L’88enne è arrivato a Piazza San Pietro a conclusione della messa delle Palme, senza naselli per l’ossigeno. Ha salutato molta gente e regalato caramelle ai bambini.

“Tutti abbiamo dolori, fisici o morali, e la fede ci aiuta a non cedere alla disperazione, non chiuderci nell’amarezza, ma ad affrontarli sentendoci avvolti, come Gesù, dall’abbraccio provvidente e misericordioso del Padre”, scrive il pontefice nell’Angelus diffuso, per la nona domenica consecutiva, solo con un testo scritto.

“Sorelle e fratelli, vi ringrazio tanto per le vostre preghiere. In questo momento di debolezza fisica mi aiutano a sentire ancora di più la vicinanza, la compassione e la tenerezza di Dio. Anch’io prego per voi, e vi chiedo di affidare con me al Signore tutti i sofferenti, specialmente chi è colpito dalla guerra, dalla povertà o dai disastri naturali”.

Il vescovo di Roma ha anche lanciato un nuovo appello per la pace: “Venga finalmente la pace nella martoriata Ucraina, in Palestina, Israele, Repubblica Democratica del Congo, Myanmar, Sud Sudan. Maria, Madre Addolorata, ci ottenga questa grazia e ci aiuti a vivere con fede la Settimana Santa”.

“E ricordiamo anche il Libano dove cinquant’anni fa cominciò la tragica guerra civile: con l’aiuto di Dio possa vivere in pace e prosperità”.