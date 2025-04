Pasqua: Cristo vive in chi soffre, papa

Keystone-SDA

La Pasqua parla di un Cristo ancora vivo in mezzo a noi: è il messaggio del Papa nell'omelia della messa di Pasqua letta stamane dal cardinale Angelo Comastri.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Cristo è risorto, è vivo! Egli non è rimasto prigioniero della morte, non è più avvolto nel sudario, e dunque non si può rinchiuderlo in una bella storia da raccontare, non si può fare di Lui un eroe del passato – si legge nel testo dell’omelia del Papa – o pensarlo come una statua sistemata nella sala di un museo!”

“Al contrario – prosegue l’omelia – bisogna cercarlo e per questo non possiamo stare fermi. Dobbiamo metterci in movimento, uscire per cercarlo: cercarlo nella vita, cercarlo nel volto dei fratelli, cercarlo nel quotidiano, cercarlo ovunque tranne che in quel sepolcro. Cercarlo sempre”.

Il Papa sottolinea inoltre che Cristo risorto “dimora in mezzo a noi, si nasconde e si rivela anche oggi nelle sorelle e nei fratelli che incontriamo lungo il cammino, nelle situazioni più anonime e imprevedibili della nostra vita. Egli è vivo e rimane sempre con noi, piangendo le lacrime di chi soffre e moltiplicando la bellezza della vita nei piccoli gesti d’amore di ciascuno di noi”.