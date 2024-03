Passeggeri di un autobus tenuti in ostaggio a Rio

(Keystone-ATS) I passeggeri di un autobus sono tenuti in ostaggio all’interno della stazione degli autobus di Rio de Janeiro. Sul posto sono presenti gli agenti del Battaglione operativo speciale della polizia (Bope).

Secondo le prime informazioni della polizia militare, un uomo ha sparato colpendo due persone. I feriti sono stati soccorsi, ma non ci sono informazioni sul loro stato di salute. La squadra del Bope sta negoziando il rilascio degli ostaggi.

Sull’autobus, secondo le prime sommarie informazioni, si trovano 15 ostaggi, tra cui bambini e anziani, mentre almeno un uomo di 35 anni, rimasto ferito, è già stato trasferito in ospedale.

Il pullman, sequestrato da un uomo, si trova nella stazione Rodoviária Novo Rio, nel centro della città. La stazione è stata svuotata e chiusa, mentre le centinaia di persone con viaggi programmati per oggi sono sui marciapiedi all’esterno, in attesa di capire cosa fare, testimoniano scene di panico con spari al momento del sequestro del bus, nel fuggi fuggi generale.

L’azienda che gestisce la stazione ha consigliato quanti avevano biglietti per partire nel pomeriggio o in serata, di riprogrammare il loro viaggio, invitando a non dirigersi verso la stazione.