Passo della Novena chiuso dopo una frana

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il passo della Novena, che collega il Ticino con l’Alto Vallese, è stato chiuso oggi pomeriggio a causa di una frana. Stando al Touring Club Svizzero (TCS), lo smottamento si è prodotto in cima alla salita.

La circolazione, precisa il TCS sul proprio sito web, è interrotta nei due sensi fino a nuovo ordine. Contattata da Keystone-ATS, la polizia vallesana ha aggiunto che nessun veicolo è rimasto coinvolto.

Dei temporali hanno attraversato il Vallese in mattinata. Tuttavia, un portavoce delle forze dell’ordine cantonali non è stato in grado di dire se i due fatti siano collegati.