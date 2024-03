Perù: corruzione, perquisita casa presidente Boluarte

(Keystone-ATS) Le autorità peruviane hanno fatto irruzione oggi nell’abitazione della presidente Dina Boluarte, nell’ambito di un’indagine di corruzione.

Secondo un comunicato della polizia, nell’operazione sarebbero stati coinvolti circa 40 agenti alla ricerca di orologi Rolex che la Boluarte non aveva dichiarato.

Dopo la perquisizione per cinque ore dell’abitazione di Dina Boluarte, i procuratori anticorruzione e gli agenti della divisione investigativa sui crimini ad alta complessità della polizia nazionale sono arrivati al Palazzo del governo nel centro storico di Lima, dove sono proseguite le ricerche. Sul posto sono arrivati anche gli avvocati del capo di Stato senza rilasciare dichiarazioni ai media.

Le misure sono scattate nell’ambito di un’indagine preliminare contro Boluarte per il presunto reato di arricchimento illecito, per una collezione di orologi preziosi che non sarebbero stati dichiarati, conosciuto come il “caso Rolex”.

Le immagini dei media locali hanno mostrato un gruppo di agenti che rompono la serratura della porta d’ingresso dell’abitazione di Boluarte, nel quartiere Surquillo di Lima, riferendo che al momento dell’irruzione in casa c’era solo uno dei suoi figli. La Procura non ha ancora fornito informazioni ufficiali sull’intervento.