Pfister e Ritter convincono i Giovani del Centro

Keystone-SDA

I Giovani del Centro sono soddisfatti dei due candidati in corsa per la successione di Viola Amherd in Consiglio federale. Secondo loro, sia Martin Pfister (ZG) che Markus Ritter (SG) hanno dimostrato di essere pronti per l'incarico.

(Keystone-ATS) “Entrambi hanno anche dimostrato di saper ascoltare le preoccupazioni dei giovani”, ha dichiarato a Keystone-ATS Marc Rüdisüli, presidente dei Giovani del Centro. Oggi, il consigliere di Stato di Zugo Martin Pfister e il consigliere nazionale sangallese Martin Ritter hanno risposto alle domande dei circa 120 membri della sezione giovanile accorsi a Berna per conoscere da vicino i due candidati ufficiali per il posto all’Esecutivo.

Rüdisüli non ha voluto rilasciare informazione più dettagliate in merito ai quesiti posti dai membri dei Giovani del Centro né sulle risposte ottenute. Ma il 27enne turgoviese, che siede anche in Gran Consiglio, è convinto: “Oltre ai temi che attualmente dominano i dibattiti politici in Svizzera, i due candidati sono al corrente anche delle questioni che stanno particolarmente a cuore ai più giovani”, ha sottolineato Rüdisüli, “ovvero la salute mentale dei giovani, il cambiamento climatico e la politica familiare”.

Il gruppo parlamentare presenterà il “ticket” ufficiale venerdì prossimo. Il nome del successore di Viola Amherd, attualmente alla guida del Dipartimento federale della difesa (DDPS), si saprà invece il 12 marzo, quando l’Assemblea federale sarà chiamata al voto.