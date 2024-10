Politecnico Zurigo ancora 11esima al mondo

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) è ancora la migliore università dell’Europa continentale. Lo dimostra l’ultima classifica pubblicata oggi dalla rivista di settore “Times Higher Education” (THE).

Su scala mondiale, l’ETHZ si è riconfermato undicesimo in classifica anche nel 2024. Restando nei confini elvetici, il secondo istituto più rinomato è il Politecnico federale di Losanna (EPFL), che è salito di un posto rispetto all’ultima classifica e occupa il 32° posto nel “THE World University Rankings” (la classifica generale mondiale).

A occupare le prime posizioni della graduatoria si trovano università degli Stati Uniti e del Regno Unito: al primo posto per la nona volta consecutiva c’è l’Università di Oxford, in Inghilterra. Il Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston e l’Università di Harvard, entrambi negli Stati Uniti, seguono rispettivamente al secondo e terzo posto.

L’Università di Zurigo è uscita dalla classifica

Negli ultimi anni, anche l’Università di Zurigo (UZH) figurava tra le prime 100 classificate, ma a marzo ha deciso di ritirarsi dal “ranking”, criticando il fatto che tali graduatorie creassero falsi incentivi.

La valutazione delle università si basa su un totale di 18 indicatori che tengono conto dell’insegnamento, della ricerca, del trasferimento di conoscenze e dell’orientamento internazionale delle istituzioni. La classifica comprende un totale di 2092 università.