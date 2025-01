Posta: si dimette Ceo Roberto Cirillo

Keystone-SDA

Il Ceo della Posta Roberto Cirillo ha rassegnato le dimissioni. Il ticinese era in carica da aprile 2019, quando ha sostituito Ulrich Hurni, che aveva diretto ad interim il gigante giallo dopo la partenza di Susanne Ruoff nel mese di giugno dell'anno precedente.

1 minuto

(Keystone-ATS) Christian Levrat, presidente del Consiglio di amministrazione della Posta, in un comunicato odierno lo ringrazia per l’efficace attività svolta e per la stretta collaborazione. Cirillo rimarrà nell’azienda fino a fine marzo 2025.

Cirillo – nato nel 1971 a Zurigo e cresciuto in Ticino – prima di dirigere la Posta era stato membro del cda di Croda International Plc, un’azienda britannica del settore chimico. Laureato in ingegneria meccanica presso il Politecnico federale di Zurigo, era stato per quattro anni CEO del gruppo ospedaliero attivo a livello internazionale Optegra e otto anni membro della direzione del gruppo dell’azienda di servizi Sodexo.