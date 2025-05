Premio svizzero del libro per ragazzi 2025 a Eva Rottmann

Keystone-SDA

L'autrice tedesca Eva Rottmann, residente a Zurigo, si è aggiudicata il Premio svizzero del libro per ragazzi con "Fucking fucking schön". Il riconoscimento, del valore di 10'000 franchi, è stato assegnato oggi nell'ambito delle Giornate Letterarie di Soletta.

(Keystone-ATS) “Fucking fucking schön” (Jacoby & Stuart, 2024) comprende dieci racconti brevi che si intrecciano l’uno con l’altro. In essi, i giovani parlano delle loro prime esperienze sessuali. I diversi personaggi rivelano un’ampia gamma di sentimenti, dall’insicurezza all’emancipazione, dalla vergogna alla sicurezza, dal disgusto all’appagamento. Poiché le storie vengono raccontate dai giovani, sono all’altezza dei lettori e si astengono da qualsiasi giudizio.

Nel libro, tutt’altro che educativo e quindi particolarmente riuscito, vengono tematizzati i sentimenti, i limiti e le norme “associate alla sessualità”. La giuria ha motivato la sua decisione affermando che l’autrice “riesce in modo eccellente a mantenere un equilibrio tra qualità letteraria, rilevanza e accessibilità per il gruppo di riferimento”.

Premiata al secondo tentativo

Rottmann era già stata nominata lo scorso anno per il Premio svizzero del libro per ragazzi con il romanzo per giovani “Kurz vor dem Rand” (Jacoby & Stuart, 2023). Nel 2024 ha ricevuto il Deutschen Jugendliteraturpreis, il più importante premio tedesco dedicato alla letteratura per ragazzi. Rottmann, nata nel 1983 nei pressi di Würzburg, in Germania, vive a Zurigo dove scrive pièce teatrali e prosa. Lavora inoltre come mediatrice letteraria e sviluppa i propri progetti teatrali.

Fra i cinque finalisti di quest’anno non c’era nessuno dalla Svizzera italiana. Gli altri nominati ricevono ciascuno 2’500 franchi: Lawrence Schimel e Lea Studer (“Das Dorf der Steine”), Isaline (“À l’eau”), Maxime Schertenleib (“Arrêt de jeu”) e Iuna Allioux (“Demain n’aura pas lieu”).

La giuria, che conta cinque membri ed è composta da rappresentanti di tre regioni linguistiche, ha preso in considerazione quest’anno 114 titoli. Il premio è stato assegnato dall’Istituto svizzero Media e Ragazzi, dall’Associazione Svizzera dei librai e degli editori (Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband SBVV) e dalle Giornate Letterarie di Soletta.