Preventivo e aperture domenicali botteghe

Riprendono oggi i lavori alle Camere federali, penultimo giorno della sessione invernale. I due consigli termineranno i lavori verso mezzogiorno per lasciare spazio ai festeggiamenti in omaggio alla neoeletta presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter.

(Keystone-ATS) Al Consiglio nazionale (dalle 08:00), il primo tema in agenda riguarda il preventivo 2025 della Confederazione, con le proposte della Conferenza di conciliazione (il dossier passerà anche agli Stati).

Pomo della discordia fra i due rami del parlamento è, in particolare, il taglio alla cooperazione internazionale e al personale della Confederazione, cui si aggiunge anche la Nuova politica regionale. Va ricordato che questi risparmi devono compensare i 530 milioni supplementari concessi all’esercito, cui si aggiungono i 42 milioni per i pagamenti diretti agli agricoltori. Ad ogni modo, se non ci dovesse essere accordo, varranno gli importi più bassi per le voci di bilancio contestate.

Fra gli altri temi in agenda spicca una mozione sul finanziamento della fondazione per le vittime dell’amianto e un’altra mozione sulle prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio.

Il Consiglio degli Stati, che siederà dalle 08:15, tratterà, oltre al budget della Confederazione, una prima mozione che auspica una base legale per l’aiuto all’Ucraina e un’altra mozione che vorrebbe consentire l’apertura domenicale dei negozi di prossimità, ossia di quegli spacci o botteghe che impiegano un numero limitato di dipendenti e con un assortimento di prodotti simile a quello di un negozio di alimentari.

La Commissione preparatoria è contraria a questo atto parlamentare. Crede infatti che la mozione possa generare problemi di delimitazione.