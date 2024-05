Previste di nuovo aurore boreali nei cieli svizzeri

(Keystone-ATS) La prossima notte è possibile che i cieli svizzeri tornino ad essere illuminati da aurore boreali. È quanto scrivono gli astronomi dell’Osservatorio Hubelmatt di Lucerna. Il fenomeno potrebbe essere visibile nelle ore successive alla mezzanotte e fino all’alba.

Per assistervi è necessario trovarsi in un luogo buio, dato che le aurore boreali sono talvolta affievolite dall’inquinamento luminoso. Gli esperti consigliano anche di recarsi in un luogo elevato con una vista libera verso nord.

Tali fenomeni sono rari nel nostro Paese, anche se negli ultimi giorni sono stati avvistati a più riprese a causa del numero particolarmente elevato di eruzioni solari.

Chiamate anche aurore polari, sono caratterizzate da bande luminose che assumono diversi colori e forme. Il fenomeno è dovuto a effetti ottici provocati dall’entrata nell’atmosfera di quello che viene definito vento solare, composto di particelle cariche, principalmente protoni ed elettroni.

Le particelle si orientano a seconda del campo magnetico terrestre: per questa ragione nelle regioni prossime ai poli il fenomeno è uno spettacolo comune. Più i venti solari sono forti, più le aurore boreali sono visibili lontano a sud dell’emisfero nord.