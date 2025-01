Prezzi effettivi case unifamiliari: in un anno +4%, +8% al sud

Keystone-SDA

Mattone sempre più caro in Svizzera: nel quarto trimestre i prezzi (effettivi, non quelli richiesti) delle case unifamiliari sono saliti del 4,2% rispetto a un anno prima, mentre quelli degli appartamenti sono aumentati del 2,4%.

(Keystone-ATS) A livello trimestrale si registra invece -0,1% e +1,4%, emerge dall’indice delle transazioni pubblicato oggi da Raiffeisen.

“La maggiore attrattiva delle abitazioni di proprietà a uso proprio si è riflessa anche nella dinamica dei prezzi”, commenta Fredy Hasenmaile, capo-economista della banca cooperativa, citato in un comunicato odierno. “Grazie ai costi di finanziamento significativamente più bassi e alle ottime prospettive di un ulteriore calo dei tassi d’interesse è probabile che la domanda aumenti ulteriormente all’inizio del nuovo anno, accelerando così nuovamente la tendenza dei prezzi”.

Le differenze regionali rimangono comunque sensibili. Ticino, Grigioni e Vallese – inseriti insieme nella zona chiamata Svizzera meridionale – segnano la progressione annua più forte per le case unifamiliari, pari al 7,7%, mentre per la proprietà per piani l’incremento è del 2,5%, superato da altre zone, prima fra tutte la Svizzera centrale (+4,4%).