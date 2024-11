Prima neve d’autunno, problemi a circolazione stradale

Keystone-SDA

La prima nevicata fino in pianura in Svizzera ha provocato oggi disagi alla circolazione stradale. L'autostrada A2 del San Gottardo è stata chiusa nel tardo pomeriggio a causa di un camion di traverso, ha riferito il Touring Club Svizzero (TCS), su X.

2 minuti

(Keystone-ATS) Secondo il TCS, tra la galleria del San Gottardo e Biasca le carreggiate erano coperte di neve in entrambe le direzioni. Le condizioni di guida sono difficili, aggiunge, raccomandando di montare le catene da neve. Diversi veicoli per lo sgombero della neve sono all’opera.

Secondo SRF Meteo, è probabile che le nevicate continuino. Forti precipitazioni nevose sono previste soprattutto nella Svizzera nordoccidentale, nell’Altopiano centrale e orientale, nelle prealpi orientali, così come nelle Alpi occidentali e in parti del Vallese. Nel Giura, nell’Altopiano occidentale e nelle montagne del Vallese sono attesi anche venti tempestosi. Al di sopra dei 1400 metri sono possibili raffiche di vento fino a 150 km/h, viene indicato.

In media la prima neve misurabile cade in pianura e nelle basse valli alpine nella prima metà di dicembre, indica oggi MeteoNews. A San Gallo può invece già nevicare in media dall’11 novembre e a Coira dal 25 novembre. A Ginevra e Lugano questo tipo di precipitazioni mediamente sono più tarde: nella seconda metà di dicembre.

La nevicata più precoce dall’inizio delle misurazioni è stata registrata nel cantone di Lucerna, dove nel 1936 i primi fiocchi sono caduti il 7 ottobre.