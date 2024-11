Primo look di Melania dopo la vittoria, tailleur grigio minimal

Keystone-SDA

Nel suo primo look dopo la vittoria del marito che la riporta nuovamente alla Casa Bianca per altri 4 anni, Melania Trump ha scelto un tailleur grigio molto sobrio ed elegante.

2 minuti

(Keystone-ATS) Anche se durante la travagliata corsa alla Casa Bianca del tycoon, Melania ha preferito centellinare le uscite pubbliche, ora che è diventata “first lady” non ha esitato a essere al suo fianco, mano nella mano mentre entrambi salivano sul palco al convention center di Palm Beach, in Florida. Ha quindi abbinato una gonna midi leggermente scampanata a una giacca in tinta, un modello avvitato e doppiopetto con i bottoni a contrasto in nero e le tasche diagonali e gli immancabili tacchi neri.

La sera prima, alle urne di Palm Beach si è affidata a Dior, indossando un chemisier nero con dei pois bianchi e gli immancabili occhiali neri scuri.

Il tailleur grigio a clessidra della ex e futura “first lady” era firmato Dior. Melania, che a differenza di altre consorti presidenziali non ha mai optato per vestirsi “all american”, ne possiede esemplari in vari altri colori. Accanto a lei sul palco è salita la figlia del presidente-eletto Ivanka che ha optato per un abito azzurro, uno dei colori della bandiera a stelle e strisce, ma anche quello del partito democratico.

Ivanka, che nella prima amministrazione paterna era stata con il marito Jared Kushner in prima fila, è rimasta in panchina durante la nuova corsa di Donald per riacquistare la presidenza.

Il tailleur indossato da Melania per la serata era un modello della linea Bar, creato da Christian Dior nel 1947 per la prima collezione “New Look”. Reinterpretato negli anni dai vari direttori creativi della “maison”, è caratterizzato da una giacca con le spalle morbide, vita stretta e baschine arrotondate che enfatizzano i fianchi, abbinata a una gonna che cade sotto il polpaccio.