Putin, incontro con Erdogan a Kazan il 23 ottobre

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Dovrebbe tenersi il 23 ottobre l’incontro previsto tra il presidente russo Vladimir Putin e quello turco Recep Tayyip Erdogan, a margine del vertice dei Paesi Brics in programma a Kazan, in Russia.

Lo ha detto oggi Putin ricevendo a Mosca il presidente del Parlamento turco, Numan Kurtulmus.

“Porti i miei saluti al signor Erdogan, lo aspetto in Russia, a Kazan”, ha detto Putin, citato dall’agenzia Interfax. “Credo che il nostro incontro bilaterale sia in programma per il 23 ottobre”, ha aggiunto.

La Turchia non è tra i Paesi Brics (Brasile, Cina, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, India, Iran, Russia e Sudafrica), ma secondo il partito di Erdogan, Akp, intende entrare a farne parte.