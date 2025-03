Oggi in Svizzera

La modifica in questione prevede, ad esempio, il versamento di una unica 13esima rendita AVS in dicembre (dopo la votazione si era parlato della possibilità di versare un supplemento ogni mese). La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha precisato che il primo versamento avverrà nel dicembre del 2026.

Il nodo più critico, il finanziamento, verrà trattato in seguito. Il Consiglio federale intende aumentare l’IVA. Secondo la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati, non c’è fretta di agire poiché la situazione finanziaria dell’AVS al momento non è preoccupante e, di conseguenza, il Parlamento ha e deve prendersi il tempo necessario per effettuare un’analisi approfondita delle varie forme di finanziamento possibili.

Un anno fa, durante la campagna in vista della votazione, circolava l’affermazione secondo cui una 13esima AVS avrebbe avvantaggiato solo le persone pensionate che vivono all’estero, tacciate da parte dell’opposizione all’iniziativa come “egoiste” o “pensionate di lusso”. Affermazioni che avevano irritato molto coloro (sempre più numerosi) che hanno scelto l’emigrazione per sfuggire all’indigenza economica in un Paese costoso come la Svizzera.