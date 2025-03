Aujourd’hui en Suisse

Italophone au sein de la rédaction Suisses de l'étranger, j'écris principalement des articles sur les spécificités suisses et les histoires les plus singulières du pays. Après un master en études asiatiques à Genève (avec un détour par l'Université de Tokyo et l'Université de Kyoto), j'ai travaillé à la rédaction web de la RSI, collaborant occasionnellement avec Présence Suisse lors de l'Expo en Corée du Sud et à Milan. Depuis 2016, je travaille pour SWI swissinfo.ch.