Re Carlo, autodeterminazione è un valore caro ai canadesi

Keystone-SDA

"L'autodeterminazione è un valore caro ai canadesi".

(Keystone-ATS) Lo ha detto re Carlo III nel discorso del trono per riaprire il nuovo parlamento canadese, lanciando una prima frecciata contro i desideri annessionistici di Donald Trump, il quale vorrebbe che Ottawa diventasse il 51esimo stato Usa.

Nel suo discorso, re Carlo ha enfatizzato l'”identità unica” del Canada, parlando di un “rinnovato senso di orgoglio nazionale, unità e speranza” e assicurando che il Paese rimarrà “forte e libero”.

Il premier canadese e il presidente degli Stati Uniti hanno iniziato a “definire un nuovo rapporto economico e di sicurezza” tra i due Paesi, un rapporto che è “radicato nel rispetto reciproco e fondato su interessi comuni, per apportare benefici trasformativi a entrambe le nazioni sovrane”, ha detto re Carlo III nel discorso del trono per riaprire il nuovo parlamento canadese, lanciando un nuovo monito contro le minacce di Trump.

“Dobbiamo affrontare la realtà: dalla Seconda Guerra Mondiale, il nostro mondo non è mai stato così pericoloso e instabile. Il Canada sta affrontando sfide che, nella nostra vita, non hanno precedenti”, ha aggiunto il monarca. “Molti canadesi si sentono ansiosi e preoccupati per il mondo che li circonda, in drastico cambiamento”, ha aggiunto sottolineando che si tratta pero’ di un’opportunità di rinnovamento e di grandi idee per il Canada, che trasformerà la sua economia nel modo più grande dalla seconda guerra mondiale.