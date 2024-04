Record di caldo in Germania, 30 gradi sul Reno

(Keystone-ATS) Un record di caldo per la prima decade di aprile in Germania, senza precedenti da quando esistono le rilevazioni meteorologiche, è stato registrato oggi a Ohlsbach, nella valle del Reno, dove sono stati misurati 30,1 gradi.

Lo scrive l’agenzia Dpa citando il Servizio meteorologico tedesco (Dwd) e ricordando che il precedente primato per la decade dall’1 all’11 aprile era di 27,7 gradi, misurato nel 2011.

“Gran parte delle stazioni di misurazione hanno registrato oggi nuovi massimi per la prima decade di aprile, soprattutto nelle regioni centrali e meridionali”, ha precisato un portavoce del servizio meteo avvertendo che però i 30,1 gradi rappresentano solo un dato provvisorio che verrà ricontrollato nei prossimi giorni.

In molte località in Germania oggi sembrava una giornata estiva con bagni nei laghi, escursioni e gelaterie molto impegnate. Secondo il Dwd, diversi fattori stanno giocando un ruolo nell’attuale situazione meteorologica tedesca: un Atlantico eccessivamente caldo, unito a una corrente da sud-ovest, che viene intensificata da una depressione a ovest dell’Irlanda. A ciò si aggiunge il tempo soleggiato. “Le temperature estreme non possono quindi essere spiegate solo con i cambiamenti climatici”, ha sostenuto Guido-Peter Wolz, responsabile della Consulenza regionale Dwd di Monaco.