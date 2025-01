Reka, 2024 anno migliore di sempre in termini di ricavi

Keystone-SDA

Il 2024 è stato un altro anno dinamico per Reka: il gruppo - costituito dalla Cassa svizzera di viaggio Reka e da diverse società affiliate - ha contabilizzato ricavi per 104 milioni di franchi, il 4% in più dei dodici mesi precedenti.

(Keystone-ATS) Si tratta del miglior risultato della storia della cooperativa.

Nel settore delle vacanze, il fatturato consolidato è aumentato del 3%, raggiungendo gli 81 milioni, si legge in un comunicato odierno. Malgrado il contesto difficile gli undici villaggi turistici e resort svizzeri hanno registrato un risultato stabile, mentre le prenotazioni all’estero, in particolare presso la struttura sul mare Golfo del Sole in Toscana, hanno raggiunto cifre da primato.

Nel comparto valuta Reka i proventi si sono attestati a 23 milioni, in aumento del 6%. “Questo dimostra che la Reka-Card rimane molto popolare come prestazione extra-salariale tra le collaboratrici e i collaboratori”, affermano i vertici. Anche il lancio di Reka-Rail+ è stato particolarmente apprezzato dai datori di lavoro: esso consente alle aziende di offrire ai propri collaboratori una mobilità flessibile e sostenibile a prezzi scontati, sia che si rechino al lavoro, sia che viaggino nel tempo libero.

Fondata nel 1939 da sindacati e dalle associazioni turistiche Reka è una società cooperativa senza scopo di lucro. I soci sono oggi 500 e comprendono aziende, associazioni di lavoratori, fornitori di prestazioni, organizzazioni del trasporto e del turismo nonché altre persone fisiche e giuridiche. I due principali settori di attività sono la valuta Reka – utilizzata da oltre 1 milioni di clienti, con una somma annuale di sconti che supera 100 milioni di franchi – e le vacanze Reka: la società gestisce diversi villaggi turistici e ha una forte presenza in Ticino e nei Grigioni.