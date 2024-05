Rischio nube tossica su un’area di Berlino per fuoco in fabbrica

(Keystone-ATS) Un “grande incendio” è divampato in una fabbrica appartenente al gruppo Diehl (partner della Difesa) a Berlino, nel quartiere sud-occidentale di Lichterfelde e i vigili del fuoco hanno messo in guardia da una “nube tossica”. Lo scrive il sito del quotidiano Bild.

“Possiamo confermare che anche sostanze chimiche stanno bruciando nell’edificio. Vi sono immagazzinati acido solforico e cianuro di rame. C’è il rischio che si formi acido cianidrico” e che poi salga “nell’aria con il fumo”, ha detto al quotidiano un portavoce dei pompieri di Berlino, Adrian Wenzel. Attualmente ci sono 170 vigili del fuoco in azione.

I pompieri hanno allertato la popolazione tramite app e raccomandano di evitare l’area intorno alla fabbrica, di chiudere porte e finestre e di spegnere ventilazioni e condizionatori. La municipalità di Berlino ha emesso un avviso ufficiale di pericolo, consigliando di evitare l’area. Studenti e insegnanti delle scuole circostanti sono stati mandati a casa.

La fabbrica è un impianto di galvanizzazione per il trattamento di superfici metalliche e si chiama “Diehl Metal Applications”. “L’edificio ora sta bruciando completamente su quattro piani. Una parte (…) è già crollata. Stiamo estinguendo solo dall’esterno. Non è più possibile controllare l’incendio dall’interno”, ha precisato il portavoce.

La Bild precisa che “Diehl Metall fa parte del gruppo tedesco Diehl; anche la filiale Diehl Defence (partner della Bundeswehr) ha una sede in quella strada. L’azienda sviluppa anche il sistema di difesa aerea Iris-T, attualmente in uso in Ucraina”. La compagnia “gestisce un proprio impianto di galvanizzazione per il trattamento delle superfici metalliche nell’edificio” che è andato a fuoco oggi a Berlino sprigionando fumi che si teme possano essere tossici.

Verso le 15 ora locale e svizzera i vigili del fuoco di Berlino hanno scritto su X che è in fiamme un edificio industriale in cui sono stoccate anche sostanze chimiche. Oltre alla lotta contro l’incendio, vengono effettuate continuamente misurazioni dell’aria nella zona urbana e nell’area di intervento. Come è consuetudine nei grandi incendi: evitate le aree invase dal fumo!”.

Il portavoce di Diehl, Michael Nitz, ha confermato che si tratta di un’azienda di galvanizzazione e ha precisato che che produce principalmente componenti per l’industria automobilistica. Lo riferisce l’agenzia Dpa. Anche se il gruppo Diehl è un grande conglomerato nel settore della difesa, nello stabilimento di Berlino non vengono prodotti beni militari, ha detto Nitz.