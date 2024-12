RTS: risultato “allarmante” del voto di fiducia, secondo SSM

I dipendenti della RTS si sono pronunciati sulla fiducia nei confronti della direzione, nel quadro di un esercizio inedito aperto all'insieme del personale.

(Keystone-ATS) Oltre l’81% dei votanti ha espresso una mancanza di fiducia, un “risultato inquietante che testimonia una crisi profonda”, secondo il Sindacato svizzero dei media (SSM). La RTS prende atto, mettendo in discussione la metodologia utilizzata per la consultazione.

In totale, 605 persone hanno partecipato al sondaggio. Alla domanda “avete fiducia nei confronti del Consiglio di direzione della RTS?”, l’81,3% ha risposto “no”, contro il 18,7% di “sì”. “Un risultato senza appello che si basa su una forte partecipazione”, ha messo in evidenza SSM in un comunicato pubblicato ieri.

Le risposte mostrano un distacco importante fra direzione e personale. L’ampiezza del “no” testimonia un clima deleterio presso la RTS, dopo una prima ondata di risparmi che ha duramente colpito il personale, e mentre altri tagli al budget sono già previsti, in particolare a causa dell’abbassamento del canone dal 2027, prosegue il comunicato.

Contattata da Keystone-ATS, la RTS ha detto di capire il malessere di una parte degli effettivi in un contesto complicato per i media. Mette però in dubbio la metodologia della consultazione.

Il sistema di voto online proponeva a due riprese un testo contenente “controversie”, senza che una posizione della direzione fosse menzionata. Mancava inoltre la possibilità di astenersi.

La RTS sottolinea anche che il 70% del personale non si è pronunciato. Su un totale di 1800 collaboratori, 481 hanno manifestato una mancanza di fiducia, fatto comprensibile in un momento di crisi del settore.