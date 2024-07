Rubati i dati telefonici di milioni di clienti di AT&T negli Usa

(Keystone-ATS) I numeri dei cellulari di decine di milioni di clienti della compagnia telefonica americana AT&T sono stati rubati tra il 1 maggio 2022 e il 31 ottobre 2022.

Lo annuncia la stessa azienda precisando che sono stati hackerati “quasi tutti” i numeri dei suoi clienti nonché di coloro che hanno usato la sua rete wifi negli Stati Uniti.

AT&T ha comunque rassicurato che i dati rubati non includevano il contenuto di chiamate e messaggi e che i nomi dei clienti non sono stati diffusi pubblicamente. L’attacco sarebbe avvenuto dalla piattaforma cloud Snowflake e ha aperto un’indagine per individuare e chiudere “la porta d’accesso illegali ai dati”. Si tratta del secondo episodio del genere reso pubblico in pochi mesi dal gigante delle telecomunicazioni Usa. Lo scorso marzo la compagnia aveva rivelato che i dati personali di 73 milioni di clienti erano stati rubati e diffusi sul dark web.

Dopo la notizia dell’ennesimo attacco, il titolo AT&T ha perso il 2% a Wall Street.