Russia: Fsb accusa i servizi ucraini per l’attentato di Mosca

1 minuto

(Keystone-ATS) Il direttore dei servizi di sicurezza interni russi (Fsb) Alexander Bortnikov ha dichiarato che i servizi segreti dell’Ucraina hanno contribuito all’attentato terroristico di Mosca, che è stato perpetrato da islamisti radicali.

Lo riferisce l’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti. Bortnikov ha precisato che gli attentatori del Crocus City Hall sono stati “addestrati da Kiev in Medio Oriente” e ha assicurato che la Russia risponderà con misure di rappresaglia all’attacco dei terroristi, stando a quanto riferisce l’agenzia di stampa ufficiale russa Tass. Il capo dei servizi segreti militari ucraini, Kirylo Budanov, è un obiettivo legittimo per le forze militari russe, così come ognuno che perpetra crimini contro la Russia, ha aggiunto, sempre citato da Tass.

Usa e GB sono coinvolti nell’attacco

I risultati preliminari dell’inchiesta indicano un coinvolgimento degli Usa e della Gran Bretagna nell’attacco terroristico alla sala concerti alla periferia di Mosca, ha poi dichiarato Bortnikov, citato da Tass.