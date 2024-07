Russia: legale vede Kara-Murza in ospedale, relativamente stabile

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un avvocato ha potuto visitare l’oppositore russo Vladimir Kara-Murza nell’ospedale carcerario di Omsk: lo afferma uno dei legali del dissidente, Vadim Prokhorov, secondo cui per sei giorni agli avvocati non era stato permesso di vedere il loro assistito.

Secondo Prokhorov – riporta la testata online Meduza – le condizioni di salute di Kara-Murza sarebbero “attualmente relativamente stabili”, ma l’oppositore – condannato a 25 anni di reclusione per alto tradimento per essersi schierato apertamente contro l’invasione dell’Ucraina e ha denunciato i bombardamenti sui civili da parte delle forze russe – soffrirebbe di “una grave malattia cronica” per la quale non dovrebbe trovarsi in una colonia penale.

“Ora gli avvocati si stanno consultando per determinare le misure necessarie per prevenire in futuro una violazione così significativa del diritto del prigioniero politico ad avere accesso agli avvocati”, ha detto Prokhorov.

Si sospetta che l’oppositore sia stato avvelenato nel 2015 e nel 2017, in due episodi che secondo i suoi legali hanno ancora oggi gravi conseguenze sulla sua salute.

L’attivista 42enne, ha reso noto ieri la moglie Evgenia, è stato trasferito da una colonia penale di massima sicurezza dove era detenuto a un altro ospedale carcerario, sempre nella regione siberiana di Omsk. La moglie ha aggiunto di non avere notizie del marito dal 2 luglio e che agli avvocati continua a essere negato l’accesso al dissidente, che sarebbe in ospedale dal 4 luglio. Dopo la morte in carcere dell’oppositore Alexei Navalny, Evgenia ha dichiarato di temere per la vita di suo marito.

Il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato oggi che non è compito del Cremlino occuparsi della situazione di Kara-Murza: “no, purtroppo non siamo in grado di monitorare questa situazione. Abbiamo un’agenzia, il Servizio penitenziario federale, che lavora con i detenuti, quindi questo non rientra nelle nostre competenze”, ha dichiarato Peskov secondo l’agenzia Interfax.