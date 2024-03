Russia: Ministro, saliti a 144 i morti attacco a Crocus City Hall

(Keystone-ATS) ATSI – Una delle persone ferite nell’attacco terroristico al Crocus City Hall è deceduta in ospedale e i morti nell’attentato sono quindi saliti a 144: lo ha dichiarato il ministro della Salute russo Mikhail Murashko, ripreso dall’agenzia Interfax.

Secondo il ministro, le persone ancora in ospedale sono 69, mentre 98 sono state dimesse. Tra coloro che sono ancora ricoverati – afferma sempre Murashko – una persona verserebbe in condizioni “molto gravi”, 16 in condizioni “gravi”, mentre 19 dovrebbero essere dimesse nei prossimi giorni perché le loro condizioni migliorano.