Russia: salgono a 140 i morti nell’attacco al Crocus City Hall

1 minuto

(Keystone-ATS) Una delle persone ferite nell’attacco terroristico al Crocus City Hall è morta in ospedale: lo ha annunciato il ministro della salute russo Mikhail Murashko. Il bilancio ufficiale delle persone morte nella strage sale così a 140.

A riportare la notizia è la testata online Meduza, secondo cui Murashko ha precisato che altre quattro persone sono in condizioni “estremamente gravi” e 19 in “condizioni gravi”.

I morti finora identificati sono 84, tra cui cinque minori dai 9 ai 16 anni di età, ha riferito da parte sua il comitato investigativo citato dall’agenzia Ria Novosti.

Devono quindi essere identificati ancora 56 corpi di quelli recuperati. Ma il comitato investigativo ha detto di aver ricevuto 143 segnalazioni dai familiari di presunti uccisi, e quindi di tre persone non si sa ancora nulla, nemmeno se si trovassero effettivamente nella sala concerti.

Il bilancio dell’attacco potrebbe però essere ancora più grave: secondo Baza, media russo vicino ai servizi di sicurezza di Mosca – citato dal Guardian -, altri 95 nomi non compaiono nelle lista ufficiale delle vittime: si tratta di persone i cui familiari non sono riusciti a entrare in contatto dalla sera del 22 marzo. Se dovessero risultare tra le vittime, il bilancio supererebbe i 230 morti.