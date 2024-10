Russia: tre anni a ricercatore francese, lavorava per ong svizzera

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il tribunale Zamoskvoretsky di Mosca ha condannato a tre anni di reclusione il ricercatore francese Laurent Vinatier, accusato dalle autorità russe di raccogliere informazioni militari senza essersi registrato come “agente straniero”. Lo riporta l’agenzia Interfax.

Vinatier, che lavorava per una ong svizzera di mediazione dei conflitti – il Centro per il dialogo umanitario (HD) di Ginevra – prima di essere arrestato lo scorso giugno, non è quindi accusato di “spionaggio”, ma di non essersi registrato da solo nella famigerata lista voluta dal Cremlino. La pubblica accusa aveva chiesto tre anni e tre mesi di reclusione.